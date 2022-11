O novo presidente da Distrital de Évora do PSD, Francisco Figueira, traçou este domingo como objetivo para o seu mandato o reforço da implementação do partido na região para o tornar “maioritário” em futuras eleições.

“Proponho-me liderar o ciclo político aberto nas últimas eleições autárquicas, onde o PSD passou a liderar quatro municípios, reforçando a implantação na região”, afirmou o recém-eleito líder desta estrutura “laranja”.

Figueira liderou a única lista que se apresentou nas eleições este domingo realizadas e já assumiu o lugar que era ocupado pela atual deputada social-democrata Sónia Ramos, que, segundo os estatutos do partido, não se podia recandidatar ao cargo.

Advogado de profissão, o novo presidente da Distrital de Évora do PSD tem 42 anos e, atualmente, é chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do PSD e deputado eleito pelo partido na Assembleia Municipal de Évora.

Francisco Figueira, que iniciou funções após o ato eleitoral, disse que pretende trabalhar “diariamente para merecer a confiança” dos eleitores do distrito de Évora para “tornar o PSD maioritário”.

“O PSD é a força política que traz um novo tempo, onde os alentejanos estão já a concentrar o seu voto, de forma a construirmos uma região mais próspera, mais justa e com oportunidades para todos”, salientou.

O novo líder dos sociais-democratas de Évora prometeu também exigir que “o país concretize os desígnios impostos pela indispensável coesão territorial” e tentar “inverter o declínio que os últimos 30 anos de hegemonia socialista não inverteram”.

Francisco Figueira é quadro bancário, desde 2006, sempre na área jurídica, depois de se ter licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, com uma pós-graduação em Direito Bancário e em Legística e Ciências da Legislação.

Entre outros cargos em instituições e associações, também é membro do Conselho Geral da Ordem dos Advogados Portugueses e presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Nacional dos Jovens Advogados Portugueses (ANJAP).

Os novos órgãos do PSD de Évora contam com os quatro presidentes de câmara eleitos pelo partido no distrito e com a antiga líder da estrutura social-democrata e deputada eleita por este círculo eleitoral, Sónia Ramos.

Marta Prates (Reguengos de Monsaraz), Inácio Esperança (Vila Viçosa), João Fortes (Mourão) e David Fialho Galego (Redondo) são os quatro presidentes de câmara eleitos pelo PSD no distrito de Évora.