O tenista português Frederico Silva adiantou este domingo que não conseguiu “entrar bem” na final do Challenger de Yokkaichi e o adversário, Yosuke Watanuki, manteve-se “sempre por cima” para conquistar o título “com alguma naturalidade.”

O jogador natural das Caldas da Rainha, 244.º colocado no ‘ranking’ ATP, foi derrotado pelo nipónico, 173.º classificado mundial, em apenas dois ‘sets’, com os parciais de 6-2 e 6-2, em uma hora e 21 minutos.

“Não era obviamente o resultado que desejava. Foi um encontro em que não consegui entrar bem, o meu adversário entrou bastante melhor e, durante todo o encontro, manteve-se sempre por cima com bom nível e acabou por não me deixar equilibrar o resultado. Teve mérito em conseguir fechar os dois parciais com alguma naturalidade”, comentou, em declarações à agência Lusa.

Pela segunda semana consecutiva, Frederico Silva atingiu a final de um torneio ‘challenger’, terceira da carreira, depois de no último domingo ter perdido o título do torneio de Kobe diante o mesmo adversário, Yosuke Watanuki, de 24 anos.

“Foram duas boas semanas. Obviamente que, quando se chega à final, a vontade é de ganhar, mas tenho de olhar para estes torneios de uma forma positiva. Fiz bons encontros, apresentei-me a um bom nível em vários encontros e agora é ver o que correu bem menos bem e tentar melhorar para na próxima época ter mais oportunidades de disputar finais e ter a hipótese de sair vencedor dos torneios”, completou o português.