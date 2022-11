O trânsito e estacionamento na Avenida 25 de Abril, em Campanhã, no Porto, vão estar condicionados entre esta segunda-feira e terça-feira na sequência de um simulacro organizado pela Proteção Civil e para o qual a autarquia apela à “compreensão“.

Em comunicado, a Câmara do Porto adianta neste dia que o exercício, que pretende testar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil do Porto, vai obrigar a condicionamentos no trânsito e estacionamento por forma a “garantir as condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos”.

“No decurso deste exercício irão ocorrer situações de emergência simulada que poderão motivar restrições à circulação de pessoas e viaturas“, refere a autarquia, apelando à “melhor compreensão” da população.

No decorrer do simulacro, o estacionamento estará condicionado entre as 17h00 e as 15h00 de terça-feira na Avenida 25 de Abril (no troço compreendido entre a rua Fernando Moreira da Silva e a Praça das Flores), na Praça das Flores (arruamento nascente e arruamento norte), na Rua Prof. Ernesto Morais (em ambos os lados) e na Rua de S. Roque da Lameira (numa extensão de aproximadamente 11 metros).

Já o trânsito estará condicionado na terça-feira, entre as 06h00 e 15h00, na Avenida 25 de Abril (no troço compreendido entre a Rua Fernando Moreira da Silva e a Praça das Flores), na Praça das Flores (arruamento nascente e arruamento norte) e na Rua Prof. Ernesto Morais (em toda a sua extensão).

No mesmo período, o trânsito estará condicionado com estreitamento de via na Avenida 25 de Abril, no troço compreendido entre a Praça das Flores e a interceção com a rotunda (numa extensão de aproximadamente 420 metros).