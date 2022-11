Em outubro, a Segurança Social pagou mais de 170 mil subsídios por doença — mais 30 mil do que no período homólogo do ano passado, avança o Correio da Manhã. Este valor, face a setembro deste ano, aumentou perto de 23%.

Com 28,7%, o grupo etário dos 50 aos 59 anos é o mais expressivo no grupo de beneficiários do subsídio de doença, seguindo-se depois, com 25,9%, o grupo entre os 40 e os 49 anos.

Em outubro de 2022, o subsídio por doença foi atribuído a quase 100 mil mulheres e a mais de 70 mil homens. O sexo feminino representa quase 59% do total das baixas e está em superioridade em todos os grupos etários.

O número de prestações por assistência a filhos também disparou: com um total de 34 273 pessoas, há mais 18 238 beneficiários, número que representa um aumento de 113,7%. Foram pagas mais 8188 prestações comparativamente ao período homólogo.