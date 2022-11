Depois do segundo jogo da seleção portuguesa no Mundial do Qatar, Marcelo Rebelo de Sousa falou sobre a vitória de Portugal frente ao Uruguai por dois golos. “Desta vez, correu francamente bem”, disse o Presidente da República, que acompanhou o jogo Portugal-Uruguai na cidade de Braga.

“O Pepe com muita segurança, o Diogo Costa esteve muito bem, o João Cancelo estava muitíssimo melhor, o Ronaldo, de facto, foi de um esforço brutal e jogaram todos muito bem”, adiantou Marcelo Rebelo de Sousa. E aproveitou ainda para elogiar o treinador da Seleção Portuguesa pela “ideia de Fernando Santos ao meter três (jogadores) naquele momento psicológico e três jovens com pernas e muito mexidos”.

Poucos minutos depois do final da partida, Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que vai dar os parabéns ao selecionador português e fez ainda uma referência à saída em lágrimas de Nuno Mendes, que teve de ser substituído: “Ele estava a fazer um grande esforço, mas enfim, é uma grande alegria para Portugal. “