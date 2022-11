Bruno Fernandes surge na esquerda e cruza para grande área, onde Cristiano Ronaldo aparece sozinho e, aparentemente, a desviar de cabeça para abrir o marcador no jogo de Portugal frente ao Uruguai. A FIFA celebrou no Twitter o golo do capitão português escrevendo “Cristiano! Ronaldo!”.

Ou então não foi bem assim. Dez minutos depois chegou a correção. Afinal, Cristiano Ronaldo não tocou na bola e o autor do golo foi mesmo Bruno Fernandes. A FIFA voltou a recorrer à rede social comprada por Elon Musk para clarificar: o médio do Manchester United marcou o golo da Seleção Nacional.

The goal has officially been ruled as scored by Bruno Fernandes #POR #URU https://t.co/3NN2pbupe0 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2022

Desta forma, Bruno Fernandes estreou-se a marcar em Campeonatos do Mundo. Na fotogaleria acima veja as imagens do golo de Portugal que primeiro foi ao capitão da seleção nacional, mas depois foi atribuído ao médio do Manchester United.