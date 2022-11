As autoridades de São Tomé pediram ajuda a Portugal e, este domingo, chegou ao arquipélago uma equipa de investigadores da Polícia Judiciária para investigar a alegada tentativa de golpe de estado, que aconteceu durante a madrugada da passada sexta-feira.

Além de uma equipa de inspetores e peritos da PJ, o ministério da Justiça português enviou “uma médica perita em patologia forense do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses”.”Esta equipa irá colaborar diretamente com as autoridades judiciárias de São Tomé e Príncipe na investigação do sucedido na passada sexta-feira”, acrescentou a tutela em comunicado.

Já este domingo, no dia em que a equipa da PJ chegou a São Tomé, Carlos Vila Nova, Presidente da República do arquipélago, pediu um inquérito para averiguar os acontecimentos que resultaram na morte de quatro pessoas. “Só espero que nunca mais volte a acontecer no país, como também espero que se clarifiquem as motivações, os atos e as razões de tais práticas por pessoas que não se conformam em não ser eleitas, serem escolhidas e a respeitarem o que é a manifestação popular através do voto”, acrescentou.

Durante a madrugada de sexta-feira, quatro homens tentaram invadir o quartel das Forças Armadas, que se situa na capital de São Tomé. Ouviram-se tiros e explosões e os quatro homens acabaram por ser detidos pelas autoridades, assim como outros militares que estiveram, alegadamente, envolvidos.

O antigo oficial do batalhão Búfalo, Arlécio Costa, também foi detido por suspeitas de ter sido quem organizou a tentativa de golpe de estado. Mais tarde, chegou a informação de que Arlécio Costa e três dos quatro homens que tentaram invadir o quartel das Força Armadas morreram.