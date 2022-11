Os aeroportos da Região Autónoma da Madeira registaram, em outubro, aumentos no movimento de passageiros e de aeronaves, de 35,8% e 29,9%, respetivamente, face ao mesmo mês do ano passado, anunciou esta segunda-feira a Direção Regional de Estatística.

Os aeroportos da Madeira e do Porto Santo tiveram um movimento de 391,6 mil passageiros transportados em 2.821 aeronaves (voos comerciais) em outubro deste ano, “traduzindo variações homólogas de 35,8% e 29,9%, respetivamente“, indica a autoridade regional numa nota enviada às redações.

De acordo com a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), estes valores, se comparados com outubro de 2019, período antes da pandemia de covid-19, representam igualmente um crescimento de 39,8% no movimento de passageiros e de 31,6% no movimento de aeronaves.

Em outubro deste ano “cada aeronave (considerando-se conjuntamente as que aterraram e descolaram) transportou, em média, cerca de 144 passageiros (139 em outubro de 2021), no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor não ultrapassou os 83 passageiros (68 no mês homólogo)”, lê-se na nota.

Segundo a DREM, o movimento de passageiros doméstico e internacional nos aeroportos da região autónoma registou variações homólogas positivas, com o tráfego doméstico a crescer mais (+36,0%) que o internacional (+35,6%).

No aeroporto da Madeira, o tráfego de passageiros em outubro “distribuiu-se equitativamente entre o tráfego doméstico (47,4% do total) e o tráfego internacional (52,6%), uma tendência que se tem verificado desde julho de 2021, relacionada com o restabelecimento da procura de voos internacionais”.

Já no aeroporto do Porto Santo, “há uma predominância significativa do tráfego doméstico, que concentrou quase três quartos do tráfego total (74,9%)”.

A Direção Regional de Estatística destaca também que, “em outubro de 2022, a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM [Região Autónoma da Madeira] rondou os 82,3%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 82,9% e do Porto Santo os 73,%”.

Nos primeiros dez meses do ano, os passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da região “ascenderam a 3,4 milhões, uma metade correspondente ao tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, que inclui as ligações interiores e domésticas (49,7% do total no seu conjunto), e outra ao internacional (50,3%)”.

A DREM refere igualmente que, entre janeiro e outubro, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da RAM (36,2%), seguido da Alemanha (22,7%) e da França (8,3%).

“No verão IATA (International Air Transport Association), de 27 de março a 29 de outubro de 2022, o aeroporto da Madeira operacionalizou voos comerciais de 28 companhias aéreas, com 60 rotas para 54 destinos“, acrescentando que no Porto Santo “realizaram-se voos comerciais de nove companhias aéreas, com oito rotas, para oito destinos”, é acrescentado na nota.