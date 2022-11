No Contra-Corrente desta terça-feira queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre os protestos, que eclodiram por toda a China nestes dias.

A morte de dez pessoas num incêndio dentro de um edifício trancado por causa das medidas de confinamento desencadeou uma vaga de protestos como há muito não se via na China. O que significam estes protestos? Até onde podem ir? Xi Jinping poderá não ser um líder tão forte como parecia há apenas algumas semanas?

