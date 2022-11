Apoio não faltou ao Senegal para a seleção africana garantir a passagem aos oitavos de final do Mundial do Qatar. No jogo contra o Equador, referente à última jornada do grupo A, os adeptos senegaleses voltaram a dar um colorido especial às bancadas e apoiaram a equipa durante todo o encontro.

Houve espaço para homenagens, festejos, música e dança. No final, o Senegal venceu por 2-0 o Equador e é a primeira seleção africana qualificada, uma conquista dos senegaleses para África, já que no Mundial da Rússia as cinco seleções africanas caíram na fase de grupos.

How can you not root for Senegal in the #FIFAWorldCupQatar2022? The joy that their players and fans bring to the game is infectious. Love watching them play. pic.twitter.com/wbqnRb5aQh — Tara Stroud (@CinciMomof4) November 29, 2022

Senegal fans in Qatar ???????????????????????????? pic.twitter.com/yHvipIcnoU — Statman Diligent Ali ???? (@alidiligent39) November 29, 2022

O apoio importante à equipa faz-se sentir do início ao fim porque a claque imita das bancadas a forma muito peculiar com que a seleção senegalesa faz parte do aquecimento nos treinos e nos jogos. Uma espécie de dança, que depois se repete na coreografia dos fãs. Mo jogo frente ao Equador, que valeu a qualificação para os oitavos de final, os adeptos acabaram a mostrar o número 19 em homenagem a Papa Bouba Diop, antigo internacional senegalês que marcou o primeiro golo do Senegal em Mundiais e que morreu há precisamente dois anos.