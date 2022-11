Será no Costa Rica-Alemanha que a equipa que vai arbitrar será toda feminina. É a primeira vez que um mundial de futebol masculino terá uma mulher como árbitra, acompanhada de assistentes também mulheres. Segundo a FIFA, a francesa Stéphanie Frappart apitará o jogo na quinta-feira, 1 de dezembro, que apanha a Alemanha a precisar de pontuar no grupo E para passar aos oitavos. Frappart já esteve como quarto-árbitro no empate entre México e Polónia.

Aos 38 anos, Frappart volta a fazer história, depois de ter sido a primeira mulher a apitar a final da Taça francesa e mesmo isso já se tinha seguido a um encontro da liga francesa masculina, da Supertaça europeia e de uma partida da Liga dos Campeões.

Na liga francesa apitou o Amiens-Estrasburgo, em abril de 2019. Em agosto desse ano foi a árbitra que dirigiu a supertaça europeia entre o Chelsea e o Liverpool. No ano seguinte, arbitrou o jogo entre o Juventus e o Dínamo de Kiev para a Liga dos Campeões. Ainda esteve na qualificação para o Mundial de 2022 no jogo entre os Países Baixos e a Letónia. Também esteve em duas partidas dos Jogos Olímpicos. E integrou o lote de árbitros do Euro 2020, tendo aí desempenhado as funções de quarto-árbitro.

Nestas lides do futebol masculino, Frappart já esteve num jogo com uma equipa portuguesa, quando arbitrou, para a Liga Europa, a partida entre o Sporting de Braga e os dinamarqueses do Midtjylland em 2021.

