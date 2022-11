Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

A história teve vários capítulos, o último veio da CNN. Segundo o canal norte-americano, as autoridades iranianas teriam deixado uma advertência aos jogadores da seleção por não cantarem o hino, manifestando que qualquer protesto de cariz político pode levar a situações de “violência e tortura” à equipa e a todos os membros das suas famílias. Mais: haveria uma limitação de sair do hotel e de ter qualquer tipo de contacto social por ordem superior. Nada disto aconteceu. E uma das provas disso é que, depois da dramática vitória do Irão frente ao País de Gales, vários jogadores aproveitaram para deixar o estágio e passearem com família. 24 anos depois daquele que foi considerado “a mãe de todos os jogos”, o contexto voltara a mudar muito.

O conjunto asiático ganhou nessa partida a contar para o Mundial de 1998 (2-1), tendo havido depois mais um encontro particular dois anos depois, em território dos EUA. A partir daí, nunca mais houve confrontos. Ainda assim, as coisas foram mudando fora dos relvados e hoje aquela fotografia conjunta que ficou para a história era no mínimo impossível de poder acontecer – e se acontecesse traria bem mais represálias.

O próprio Irão, sem olhar para o outro lado, era por si só uma bomba relógio neste Mundial em tudo o que diz respeito aos bastidores do jogo. No último encontro com o País de Gales a equipa cantou o hino, algo que não fizera com a Inglaterra, mas cá fora sentiu-se a tensão provocada por pequenos grupos pró-regime que davam de si quando viam alguém a falar para cadeias televisivas internacionais e houve uma revista bem mais apertada a tudo o que eram cartazes de cariz político. Uma mulher que entrou com a camisola 22 com o nome Mahsa Amini, que na segurança passou à vontade porque ninguém sabia que era o nome da mulher que morreu três dias após ser detida por “trajes impróprios”, foi retirada da bancada. Várias cartazes com “Woman, Life, Freedom” foram confiscados. Algumas mulheres começaram a escrever as palavras na mão, com a certeza de que a mensagem chegava ao mundo através das lentes dos fotógrafos internacionais.

