Uma ida ao México parece não ser o plano mais seguro para Messi. O jogador argentino foi ameaçado pelo pugilista mexicano, Canelo Álvarez, depois de, na ótica do lutador, ter pisado e pontapeado uma camisola do México. “Que Messi peça a Deus que não o encontre”, escreveu Canelo no Twitter numa publicação que foi apagada por violar as regras da plataforma.

O descontentamento do pugilista surge depois do jogador do Benfica, Nicolás Otamendi, ter divulgado nas redes sociais um vídeo do balneário argentino depois da vitória por 2-0, frente ao México, no Estádio Lusail. A determinado ponto da gravação, é visível, diante de Messi, uma camisola da Seleção Mexicana estendida no chão. Ao descalçar-se, o avançado parece, inadvertidamente, tocar na camisola verde do México. O gesto foi interpretado por Canelo Álvarez como um sinal de desrespeito para com a nação mexicana.

The scenes in the Argentina dressing room last night. That win over Mexico meant a lot! ???????????????? pic.twitter.com/04I5ec1gzI — SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022

“Assim com eu respeito a Argentina, a Argentina tem que respeitar o México. Não falo do país, falo para Messi por causa do que fez”, acrescentou o pugilista no Twitter. O antigo jogador do FC Porto, Miguel Layún, também ele mexicano, saiu em defesa de Messi. “Irmão, sempre defendeste o México como poucos e fizeste milhões de pessoas sentirem-se orgulhosas. Partilho contigo a minha opinião: os jogadores deixam as camisolas no chão, porque estão suadas”. Layún explica também que Messi “tirou a chuteira e tocou na camisola sem querer, só isso”. Canelo Álvarez não gostou da intervenção e partilhou uma conversa do Whatsapp e que o internacional mexicano expressava admiração pelo lutador.

Também Sergio Agüero se posicionou em relação à polémica. “Não procures problemas. Seguramente não sabes nada de futebol e do que se passa num balneário. No fim do jogo, as camisolas ficam sempre no chão por causa do suor. Depois, vê-se que Messi faz um movimento para tirar a chuteira e acerta na camisola sem querer”. Agüero e Messi têm um relação bastante próxima, sendo que o capitão da alviceleste é padrinho do filho de El Kun.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Não é percetível, no vídeo, de quem é o equipamento do México que Messi tem à frente de si, mas é habitual, no final das partidas, os jogadores trocarem camisolas. O jogo do grupo C que motivou os festejos da Argentina terminou com três pontos para a alviceleste, o que permite que a equipa sul-americana continue a poder qualificar-se para os oitavos de final. Os golos do encontro foram marcados por Messi e Enzo Fernández.