É um campeonato do Mundo já com vários penáltis concretizados. Até ao desfecho do grupo A, na fase de grupos, já foram marcados no Qatar 2022 nove golos da pontapé de penálti. Foi mesmo um pontapé de penálti que inaugurou os golos neste Mundial. Enner Valencia, do Equador, foi o primeiro a marcar a partir da marca de 11 metros.

E esta terça-feira também o Senegal conseguiu concretizar dessa marca de 11 metros. O que elevou a contagem de grandes penalidades concretizadas a um total de nove.

Portugal já teve duas penalidades conseguidas: uma marcada por Cristiano Ronaldo, outra por Bruno Fernandes.

Houve neste Mundial já três penáltis falhados: Robert Lewandowski (no México-Polónia), Alphonso Davies (Bélgica- Canadá) e Salem Al-Dawsari (Polónia-Arábia Saudita).

Na lista dos que foram marcados estão:

Qatar—Equador – Enner Valencia

Inglaterra-Irão– Mehdi Taremi

EUA-País de Gales – Gareth Bale

Argentina-Arábia Saudita – Lionel Messi

Alemanha-Japão – Ilkay Gündogan

Espanha-Costa Rica – Ferrán Torres

Portugal-Gana – Cristiano Ronaldo

Portugal-Uruguai – Bruno Fernandes

Equador-Senegal – Ismaila Sarr