Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Não havia um único jornal que não puxasse pelo Irão-EUA sem ser pela vertente mais política. Podíamos andar à procura, à vontade, ia dar tudo ao mesmo. Depois havia aquelas nuances de puxar mais pelo estado das relações atuais dos dois países, de dar um salto mais à frente perante as implicações que o eixo Rússia-Irão poderá propiciar tendo com contexto a guerra da Ucrânia ou de recuar a uma das páginas mais bonitas do desporto quando os dois conjuntos deixaram à entrada para as quatro linhas tudo o que não fosse futebol e tiraram aquela fotografia conjunta após o encontro na fase de grupos do Mundial de 1998, mas era tudo sobre o mesmo. Mérito seja feito, o El País, dentro de um lançamento também no mesmo diapasão, ainda foi recordar uma figura e uma frase que ajudam a colocar tudo em contexto: José Mourinho e a ideia de que todos os jogos de futebol começam a ser jogados no dia anterior na sala de imprensa.

Quando Carlos Queiroz entrou na sala de conferências do Media Centre com Karim Ansarifard para fazer o lançamento do jogo, num momento que mereceu dos jornalistas iranianos um minuto a bater palmas, sabia que tudo iria andar novamente à volta do mesmo. O que fez? Tentou colocar a mesma tónica para o outro lado como quem diz ‘Se me perguntam a mim, porque não perguntam a eles’. Quando Gregg Berhalter e Tyler Adams chegaram para a sua conferência, questionaram e mais do que uma vez. Havia um objetivo nas entrelinhas: esvaziar a pressão inerente ao encontro que poderia ser o mais importante da história do Irão num momento que dificilmente poderia ser mais complicado para a equipa do Irão perante o que tem vivido desde setembro. E o adversário até era aquele a quem ganharam pela primeira vez num Mundial.

“A nossa missão é proporcionar entretenimento e fazer as pessoas felizes durante 90 minutos. Nasci em Moçambique e sei o efeito que uma bola pode ter em crianças que passam um ou dois dias sem comida e que não tem o que vestir. Quando lhes dávamos uma bola, não podem imaginar a magia do momento: as suas caras de tristeza iluminavam-se com um sorriso de um momento para o outro. Essa é a missão do futebol: fazer as pessoas felizes. Temos oportunidade de nos qualificarmos no último jogo e isso deixa-nos muito orgulhosos. Não tenho dúvida de que seremos regulares e consistentes e de que daremos o nosso melhor frente aos EUA. Vamos competir como irmãos. Vai ser um jogo especial contra a equipa que tem sido mais consistente e que tem jogado melhor do grupo. Posso dizer desta forma: eles saltaram do soccer para o futebol mas nós temos o mesmo objetivo e o mesmo dos oitavos”, dizia Carlos Queiroz na antevisão.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.