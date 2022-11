Ainda não foi desta: estava marcada, mais uma vez, para esta quarta-feira a votação do projeto, desta vez conjunto e assinado por PS, IL, PAN e BE, para despenalizar a morte medicamente assistida. Mas o Chega conseguiu voltar a adiar o assunto, com o aval de PS e PSD.

Bruno Nunes, do Chega, avançou com os argumentos do partido, lembrando que o PS fez uma pequena alteração ao documento — relativa à entrada em funções da Comissão de Verificação da morte medicamente assistida — à última hora.

“Uma proposta de alteração colocada à meia-noite e um quarto, sem tempo para ser analisada… A alteração proposta torna o projeto inconstitucional e precisamos de fazer uma análise jurídica”, argumentou. Pelo PS, Isabel Moreira respondeu imediatamente, pedindo desculpa pela hora “tardia” a que foi enviada uma alteração que poderia ter sido feita em redação final.

A deputada socialista entendeu, no entanto, que a proposta foi de facto enviada muito tarde, apontando o dedo à assessoria, que não enviou a proposta mais cedo. E assim o PS acabou por concordar com o Chega.

Em declarações aos jornalistas, Moreira frisou que tudo se resumiu a uma “falha” de quem “envia a proposta para a comissão”, tendo o texto final sido distribuído só durante a manhã. “Como já fizemos essa crítica a outros temos de aceitar a crítica”, concedeu : “Não queremos manchar este processo”. E, apontando o adiantado da hora (a comissão começou às 10h e só começou a discussão da eutanásia às 13h) considerou que poderia haver críticas a uma “falta de democraticidade”, merecendo o diploma uma discussão “com seriedade”.

O PS garante agora que a ideia não é adiar infinitamente a discussão e que é “possível” que o assunto ainda vá a votos em dezembro. Aos jornalistas, Patrícia Gilvaz, da IL, também defendeu que o tema merece uma discussão mais digna e longa e disse esperar que o tema seja votado na próxima semana. Também Mónica Quintela, do PSD, deu razão “formal” ao Chega, mas garantindo que o PSD estava preparado para votar e que a supressão da alínea em causa não muda nada substancial.

Já Inês Sousa Real, do PAN, criticou o novo adiamento de uma proposta que considera “humanitária”. “É estar em secretaria a tentar adiar um processo que já foi alvo de um amplo debate público”, apontou, garantindo que a alteração em causa é apenas administrativa.

O Bloco de Esquerda, pela voz de Pedro Filipe Soares, garantiu que o Chega tem “arranjado expedientes para adiar um processo inevitável” e lembrou as pessoas que estão à espera de poder recorrer à eutanásia. E diz que o partido “nunca ponderou” mudar o seu sentido de voto, frontalmente contra, e que por isso as dúvidas que o partido alegou não passam de um “teatro” com que o BE não quer “compactuar”. “Em causa só estão os direitos de quem está à espera desta lei e a vê atrasada mais uma vez”. Também o BE acredita que é possível votar a proposta na próxima semana, garantindo que já foram ultrapassadas todas as dúvidas constitucionais e também políticas, no caso de Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou a vetá-la.

O que a proposta estabelece, neste momento, é que podem recorrer à eutanásia as pessoas com mais de 18 anos que se encontrem em situação de doença de natureza grave e incurável ou com uma lesão definitiva e extrema. Mas, para isso, terão de passar por uma série de passos intermédios, incluindo a avaliação de um médico orientador, de um médico especialista, de um psiquiatra se necessário e da Comissão de Verificação e Avaliação dos Procedimentos Clínicos de Antecipação da Morte, sendo a decisão reversível a qualquer momento.