Matthew Leckie é o mais recente herói do futebol da Austrália. Com um golo contra a Dinamarca aos 60 minutos, o avançado do Melbourne City carimbou a passagem dos socceroos aos oitavos de final de um campeonato do Mundo pela segunda vez… e 16 anos depois.

Surpreendentemente, a Austrália conseguiu apurar-se para a fase seguinte do torneio do Qatar, deixando para trás Dinamarca e Tunísia. Isto porque a França confirmou o seu favoritismo e passou em primeiro lugar no grupo D.

Com a vitória desta quarta-feira, frente a uma Dinamarca favorita mas muito desinspirada no ataque, os socceroos acabaram no segundo lugar do grupo, com os mesmos seis pontos da líder França, derrotada pela Tunísia com um tento de Wahbi Khazri, aos 58.

No Estádio Al Janoub, após o apito final, o relvado “partiu-se” em dois: de um lado a festa verde e amarelo, do outro a tristeza vermelha. Veja as imagens na fotogaleria acima.