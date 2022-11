Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Argentina-México, jogo grande nas bancadas com provavelmente as duas maiores falanges de apoio de todas as que estão no Qatar a encherem as bancadas do icónico Estádio Lusail, zona mista confirmada. Argentina-Polónia, jogo sobretudo decisivo em campo com a possibilidade de uma das equipas teoricamente favoritas a seguir para os oitavos em risco de cair já da competição, zona mista rejeitada. 11 dias de jogos depois, uma zona mista rejeitada. Há muitos jornalistas polacos? Sim, tantos como os mexicanos. Há muitos jornalistas argentinos? Obrigatoriamente mas os mesmos que pediram entrada nos dois encontros anteriores. Há uma diferença tão grande no espaço da zona mista? Alguma mas bem organizado até poderiam caber quase todos. O que mudava então? O fator Lewandowski a juntar-se a Messi. Tal e qual como seria o jogo.

A contabilidade de confrontos entre os avançados que começaram sobretudo a criar história de “rivalidade” em 2020 quando a France Football cancelou a atribuição da Bola de Ouro para no ano seguinte dar o troféu que deveria ser do polaco ao argentino (como já passou algum tempo pode falar-se abertamente de algo que nem alguns compatriotas do 10 perceberam) era favorável ao atual jogador do Barcelona, que em três jogos contra Leo Messi tinha sempre ganho ou mesmo goleado, como aconteceu nos quartos da Champions na Luz em 2020. Aí foi assinado o óbito definitivo do tiki taka. Aí começou um caminho de quase inevitabilidade para o cenário que se confirmaria em 2021 com a saída para o PSG. Aí com a Liga dos Campeões no currículo começou a definir-se a ideia de último projeto desportivo para o polaco. Esse 8-2 tocou a todos.

Agora havia o reencontro, com um de dois cenários em cima da mesa: 1) Messi vingava essa goleada que não mais deixou o Barça voltar a como o conhecíamos no (provável) último Mundial do polaco; 2) Lewandowski voltava a fazer a desfeita e carimbava o passaporte de recambio da albiceleste naquele que era (de certeza, a não ser que exista uma qualquer reviravolta) o último Mundial do argentino. E com esse mote deixado por Lionel Scaloni na antecâmara da partida: “se podemos desfrutar dos dois, porquê estar a compará-los?”.

