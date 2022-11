Tudo apontado para que tivesse tido uma edição única na vila de Paredes de Coura, num ano (2021) em que o maior festival que ali decorre não pôde acontecer devido às restrições impostas pela Covid-19, mas afinal vai continuar e noutro local. A organização do Courage Club, evento de inverno nascido em 2019, revelou esta quarta-feira o cartaz da sua próxima edição, agendada para os dias 17 e 18 de fevereiro.

O festival, cuja continuidade pós-pandémica não tinha sido ainda garantida até esta quarta-feira, vai mudar-se de Paredes de Coura para a cidade de Guimarães. Durante dois dias, estão previstos concertos em várias salas de espectáculos da cidade: o CAE São Mamede, o Centro Cultural Vila Flor (CCVF), o espaço Café Concerto do CCVF, o Teatro Jordão e a Tribuna.

O Courage Club, porém, não muda apenas de datas (em 2021 decorreu em dezembro) e de cidade. A programação passa a incluir artistas internacionais, enquanto o cartaz da primeira edição, também devido às limitações provocadas pela Covid-19, estava totalmente voltado para músicos e bandas portuguesas.

Na edição do próximo ano, atuam no Courage Club a banda norte-americana Interpol, a cantora e compositora brasileira (a viver em Portugal) Mallu Magalhães, o projeto musical britânico Wu-Lu (do londrino Miles Romans-Hopcraft) e Anna Prior, baterista da banda Metronomy que tem também um projeto musical a solo.

Os portugueses David Bruno, Dino D’Santiago, Glockenwise, A Garota Não, Xinobi, Filipe Karlsson e Nuno Lopes, o trio britânico MadMadMad e o duo de Amesterdão Kamma & Masalo são outros dos nomes que integram o cartaz do festival, que propõe concertos e DJ sets. Pode consultar aqui a programação completa.

A organização avança ainda que os bilhetes para o festival — diários e passe geral — ficam disponíveis esta sexta-feira, 2 de dezembro, e garantem a entrada nos concertos que decorrem na sala principal do Courage Club 2023, o CAE São Mamede. O acesso aos concertos que decorrem nas restantes salas fica dependente da “lotação” das mesmas, “mediante ordem de chegada”.

