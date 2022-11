Para celebrar o já garantido apuramento para os oitavos de final, a França quis entrar numa festa que tinha dress code. Por lapso ou risco calculado, os gauleses deixaram o fato de gala em casa e vestiram o fato de treino. À partida, seria uma opção mais prática. Na realidade, ajudou à demonstração de um estilo sem glamour. A prova de que os franceses não sabiam das regras do evento foi a indumentária que escolheram para um encontro que, para a Tunísia, não era só diversão.

As mudanças no onze eram expectáveis, mas as adaptações de alguns jogadores a determinadas posições comprometeu o outfit. A seleção de Didier Deschamps utilizou um 4-4-2 com Guendouzi e Youssouf Fofana a jogarem como falsos extremos e, na frente, Coman e Kolo Muani com liberdade de movimentação, sendo que, em várias ocasiões, caírem nas alas. Sem laterais com grande rotação ofensiva, visto tratarem-se de adaptações – Axel Disasi fez o papel pela direita e Camavinga pela esquerda -, a França não conseguiu abrir o campo nos momentos de posse, afunilando o jogo no meio, o que facilitou a vida à defesa, pois a Tunísia não tinha que bascular o bloco defensivo de um lado ao outro do campo.

A surpresa chegou rápido, como um presente que não vem embrulhado, e, por isso, o recetor da gentileza demora pouco a perceber o objeto com que foi brindado. O VAR anulou o golo da Tunísia (8′) por ter apanhado Ghandri em fora de jogo. A partida estava rápida e os tunisinos não só igualaram a intensidade francesa como a superaram muitas vezes. Os gauleses perdiam a bola com muita facilidade e eram apanhados desposicionados facilmente.

A história entre os dois países esteve bastante presente no jogo. Aliás, este era um duelo ansiado pelos jogadores da seleção africana por tudo o que representa. A França, outrora colonizadora da Tunísia, viu os papéis de poder invertidos. O tunisinos foram superiores e, até no golo, a relação entre os países se fez sentir. Khazri (58′), que também tem nacionalidade francesa, conduziu a bola contra o mundo e marcou.

