Um homem morreu esta quarta-feira num acidente de trabalho que decorria numa obra na freguesia da Quinta Grande, concelho de Câmara de Lobos, Madeira, e outros dois ficaram feridos, quando um camião tombou durante uma manobra.

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira informa em comunicado que os dois feridos, um dos quais o condutor do camião, foram encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, acrescentando que o alerta foi dado pelas 9h39, via 112.

Foram mobilizados de imediato para o local cinco veículos e dez operacionais dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, para além dos meios da PSP e Serviço Municipal de Proteção Civil de Câmara de Lobos”, é referido no comunicado.

O acidente ocorreu numa obra em curso na freguesia da Quinta Grande quando o camião tombou e atingiu dois trabalhadores.

Os trabalhos de remoção do veículo ainda decorrem, o que motivou o encerramento de um troço da Estrada João Gonçalves Zarco, uma das vias que estabelece a ligação entre os concelhos de Câmara de Lobos e Ribeira Brava, na zona oeste da ilha da Madeira.

O Serviço Regional de Proteção Civil não revela dados sobre as vítimas, mas a imprensa regional indica que o trabalhador que morreu teria cerca de 50 anos e que um dos feridos está em estado grave.