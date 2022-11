As virtudes dos seres humanos têm, geralmente, pouca importância em tudo o que sejam as atribuições à responsabilidade da vida. A disciplina costuma ser secundarizada perante aspetos em que a meritocracia silencia outros valores. Só que, durante 27 minutos, foram os cartões amarelos a decidir, entre México e Polónia, rivais no grupo C, quem seguia em frente. Estava já terminado o Polónia-Argentina e os polacos e os mexicanos estavam iguais em tudo: pontos, saldo de golos, golos marcados e confronto direto. A diferença era feita no cartões amarelos somados ao longo do Mundial. A Polónia tinha cinco e o México sete, logo os sul-americanos estavam eliminados. A Arábia Saudita já dificilmente entrava nas contas por, aos 90 minutos, a derrota frente ao México parecer certa. No entanto, com cinco minutos de compensação, os sauditas marcaram e a disciplina deixou de ser o critério de desempate entre México e Polónia. Passava a contar o saldo de golos. Um golo e os mexicanos apuravam-se para os oitavos de final. Não aconteceu e foram os polacos a acompanharem os argentinos para a fase seguinte.

Com tantas contas, escusado será dizer que o grupo C estava totalmente em aberto à entrada para a última jornada. Quer Arábia Saudita, quer México, entravam no Estádio Lusail a poderem apurar-se para os oitavos de final. Para os sauditas a tarefa estava mais facilitada. Bastava ganharem ao México e o caminho era os oitavos. Os mexicanos precisavam de ganhar obrigatoriamente e esperar pelo resultado do Polónia-Argentina.

Ao intervalo, ambos os jogos mantinham o nulo no marcador. No caso do Arábia Saudita-México, era El Tri que tinha mais bola. Orberlín Pineda causou o caos na frente de ataque e deixou os Falcões Verdes em sentido, embora sem consequências de maior. Os sauditas aproveitavam alguns erros na definição do momento de pressão do México para promoverem o ataque ao muito espaço à profundidade existente.

As ganas mexicanas acabaram por imperar. A entrada na segunda parte foi demasiado eletrizante para a Arábia Saudita, comandada por Hervé Renard, conseguir responder. De rajada, Henry Martínez (47′) e Luis Chávez (52′), fizeram os golos que faziam o México ser movido pelo sonho. A partir daí só deu México. Somaram-se oportunidades flagrantes e a baliza defendida por Moha Al Owais passou a estar constantemente à beira de ser visada. Uriel Antuna (56′) até chegou ao terceiro golo, mas o VAR anulou o lance. No final, foram os sauditas que descobriram Salem Al Dawsari (90+5′) na cara de Ochoa e o 2-1 subiu ao marcador. Ainda com combustível para mais um esforço, os mexicanos ficaram com a direção desalinhada pelo que não conseguiram ir em linha reta para os oitavos. Os momentos mais emocionantes do Mundial aconteceram neste jogo.

