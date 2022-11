Com oito equipas já apuradas para os oitavos de final do Campeonato do Mundo do Qatar – Países Baixos e Senegal (grupo A), Inglaterra e EUA (grupo B), Argentina e Polónia (grupo C) e França e Austrália (grupo D) -, decidem-se, esta quinta e sexta-feira, os últimos lugares para a fase a eliminar da competição.

E se Portugal e o Brasil já sabem que estão apurados e desconhecem apenas se passam em primeiro ou segundo lugar dos seus grupos, Espanha (ainda que seja preciso um cenário quase apocalíptico) e Alemanha ainda não selaram o apuramento. Saiba o que é preciso cada equipa para fazer para seguir em frente:

Grupo E

Por jogar:

Costa Rica-Alemanha (quinta-feira, 19h)

Japão-Espanha (quinta-feira, 19h)

Espanha

Ganhando ou empatando, seguem em frente. Se perderem e a Alemanha ganhar é necessário comparar o saldo de golos que é altamente favorável aos espanhóis.

Alemanha

Têm obrigatoriamente que ganhar. Se a Espanha vencer o Japão, a Alemanha está apurada. Caso japoneses e espanhóis empatem, a Alemanha necessita de ter um saldo de golos favorável em comparação aos japoneses. Se os nipónicos vencerem a La Roja, os germânicos teriam que comparar o saldo de golos com a Espanha, que é altamente favorável aos espanhóis.

Costa Rica

Passam se ganharem à Alemanha. Se os costa-riquenhos empatarem com os germânicos, só passam se a Espanha ganhar ao Japão. Matematicamente, é possível a Costa Rica empatar e passar em caso de vitória do Japão, mas os nipónicos tinha que ganhar por números irrealistas.

Japão

Passam se ganharem. Se perderem, estão fora. Caso empatem e a Alemanha ganhe por dois ou mais golos, estão fora. Caso empatem e a Alemanha ganhe apenas por um golo, continuam em prova. Se empatarem e, no outro jogo houver empate, continuam no Mundial.

Grupo F

Por jogar:

Canadá-Marrocos (quinta-feira, 15h)

Croácia-Bélgica (quinta-feira, 15h)

Bélgica

Se ganharem à Croácia, estão apurados. Se perderem, estão fora. Se empatarem, e Marrocos pontuar frente ao Canadá, estão fora. Se empatarem e Marrocos perder por mais de três golos, estão nos oitavos.

Canadá

Eliminados.

Marrocos

Passam se ganharem ao Canadá. Avançam se empatarem e a Croácia também empatar com a Bélgica. Se empatarem e a Bélgica ganhar continuam em prova. Se perderem e houver empate no Croácia-Bélgica, avançam. Se perderem e a Croácia ganhar, também seguem em frente. Se perderem e a Bélgica ganhar, ficam dependentes do saldo de golos comparativamente com os croatas.

Croácia

Apurados se ganharem. Apurados se empatarem. Não atingem os oitavos caso percam e Marrocos pontue.

Grupo G

Por jogar:

Camarões-Brasil (sexta-feira, 19h)

Sérvia-Suíça (sexta-feira, 19h)

Brasil

Apurado.

Sérvia

Tem que ganhar obrigatoriamente para poder seguir em frente. Se a Sérvia vencer e os Camarões não ganharem ao Brasil, estão apurados para a fase seguinte. Se a Sérvia vencer o seu jogo e os Camarões também, o saldo de golos vai entrar em ação.

Suíça

Avançam para os oitavos se vencerem a Sérvia. Em caso de empate, a Suíça passa se os Camarões não ganharem ao Brasil. Se a Suíça empatar e os Camarões ganharem ao Brasil, estão fora. Se a Suíça perder, fica pelo caminho.

Camarões

Precisam de vencer obrigatoriamente o Brasil. Se o Sérvia-Suíça der empate, estão apurados. Caso a Suíça vença a Sérvia, estão fora. Se a Sérvia vencer, camaroneses e sérvios vão ter que fazer contas ao saldo de golos.

Grupo H

Por jogar:

Coreia do Sul-Portugal (sexta-feira, 15h)

Gana-Uruguai (sexta-feira, 15h)

Portugal

Apurado.

Coreia do Sul

Têm que ganhar obrigatoriamente a Portugal. Depois, passam se o Gana não ganhar ao Uruguai. Se o Gana empatar e a Coreia do Sul fizer o seu papel, o saldo de golos vai fazer a diferença. Se perderem, estão fora.

Gana

Avança se ganhar ao Uruguai. Em caso de empate no Gana-Uruguai, os ganeses só são eliminados caso a Coreia do Sul ganhe por dois ou mais golos a Portugal. Se perderem, estão fora.

Uruguai

Precisam obrigatoriamente de ganhar. Se Portugal ganhar o Uruguai passa. Se a Coreia do Sul ganhar, uruguaios e coreanos vão ter que fazer contas ao saldo de golos. Se perderem, estão fora.