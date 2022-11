Um militar da Marinha brasileira tem divulgado vídeos e áudios onde incita à violência contra apoiantes de Lula da Silva e diz, inclusivamente, que o Presidente eleito não “vai subir a rampa” do Planalto, o palácio presidencial brasileiro, para a tomada de posse, que se prevê acontecer logo no início de 2023. As palavras estão a ser interpretadas como uma ameaça contra a integridade física de Lula. O caso é ainda mais grave na medida em que o militar, Ronaldo Ribeiro Travassos, está atualmente a exercer funções precisamente no palácio, no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O PT já pediu o afastamento do militar das suas funções.

Nas mensagens, a que a Folha de S. Paulo teve acesso, o militar chega mesmo a defender que se dê um “tiro na cabeça” de quem “faz o ‘L'”, o símbolo com as mãos com a inicial do nome de Lula da Silva, usado para demonstrar apoio ao Presidente eleito. Confrontado com as frases e discurso de ódio contra o Presidente Lula da Silva, num primeiro momento Ronaldo Travassos recusou comentar as suas próprias declarações e disse ter dúvidas sobre se seria a sua voz. Mas num segundo momento, já depois de os jornalistas da Folha de S. Paulo terem encaminhado os ficheiros, o militar deixou de responder aos pedidos de esclarecimento do jornal.

Ronaldo Travassos foi também um dos participantes nas manifestações frente aos quartéis militares, no início do mês de novembro, depois da vitória de Lula da Silva na segunda volta das eleições brasileiras, que pediam a intervenção militar para que Jair Bolsonaro se pudesse manter no poder.

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, onde o militar está colocado, disse em comunicado não ter competências “para autorizar a participação em qualquer manifestação” e que as declarações “são da responsabilidade do autor, pessoalmente e fora do horário de trabalho.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.