Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Nasceu em Liverpool (no estado de Nova Gales do Sul), nunca esteve propriamente nos palcos mais altos que o nome do conjunto de Anfield poderia indiciar. Aliás, o início até foi no Parramatta Eagles, uma formação semi amadora australiana. Seguiram-se Central Coast Mariners e Blacktown City (também ela com estatuto semi amador), uma primeira aventura no Japão pelo Shimizu S-Pulse, o regresso ao país via Western Sydney Wanderers, a passagem pelo sauditas do Al-Taawoun e a ida para a segunda divisão japonesa como reforço do Fagiano Okayama. A probabilidade de Mitchell Duke ser aquele jogador que um dia tivesse uma história capaz de ser contada por jornais um pouco por todo o mundo era de 0,0000001%. Ainda menos do que, na teoria, a Austrália teria de passar aos oitavos do Mundial. No entanto, um golo fez toda a diferença.

Depois da goleada sofrida frente à França no arranque, os socceroos conseguiram ganhar à Tunísia com um momento de inspiração do avançado de 31 anos e chegavam ao terceiro e último jogo a depender apenas de um empate (isto se a Tunísia não ganhasse aos gauleses, claro) para chegar à próxima fase pela segunda vez na história. Desde 2010 que os australianos não ganhavam um encontro do Mundial e tudo aconteceu graças ao primeiro golo de alguém do segundo escalão do país onde joga. Era um pequeno passo, teria de ser um grande passo. Do outro lado, quase de uma forma meio escondida, estava a Dinamarca. Para quase todos, os escandinavos passariam o grupo à vontade com a França (a quem ganharam recentemente para a Liga das Nações). Para alguns, podiam até ser a surpresa da competição. Agora, corriam o risco de ficar de fora.

Tinha sido assim uma campanha assim tão má? Podia ser melhor mas não. O nulo frente à Tunísia não teve o condão de contar uma história onde foi a Dinamarca a estar sempre por cima com bolas no poste, grandes intervenções do guarda-redes contrário e um golo anulado pelo VAR. Na derrota com a França, a equipa teve uma falha coletiva após ter chegado ao empate e acabou por ficar sem pontos merecendo mais do que o zero. Agora chegava o grande teste ao conjunto que começou já a sua renovação mas que tinha nomes de peso acima dos 30 como Kasper Schmeichel, Martin Braithwaite ou Christian Eriksen. E o resultado terminou com um rotundo chumbo, com a Austrália a passar com uma enorme dose de demérito contrário.

