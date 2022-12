A Ferrari surpreendeu o mercado com o lançamento do Purosangue, não só o primeiro SUV da marca, como igualmente a primeira proposta com características familiares, com quatro portas e espaço confortável para quatro pessoas e respectivas bagagens. Agora, passadas poucas semanas da abertura das encomendas e ainda antes de iniciar as entregas, a marca do Cavallino Rampante anuncia que suspende as encomendas vítima do seu próprio sucesso.

A Ferrari já previa que o Purosangue fosse um êxito e que rapidamente se tornasse o modelo mais vendido da gama. Não por ser o mais potente, apesar de montar o mais nobre motor da casa, o 6.5 V12, e muito menos por ser o mais eficaz em curva, ao ser o mais alto e não o mais leve. A razão para o seu potencial sucesso seria exclusivamente a sua versatilidade, em termos de espaço e de poder lidar com qualquer tipo de estrada, mesmo em piso de terra.

Apostada em não permitir que o seu primeiro SUV batesse em vendas os seus tradicionais coupés de dois lugares, e até mesmo os 2+2, a Ferrari decidiu limitar as vendas do Purosangue a 20% do total das unidades comercializadas, o que deverá colocar a fasquia em 3000 SUV por ano. Isto facilmente equivale a cerca de metade do potencial de vendas do modelo.

Face à procura de que o Purosangue foi alvo, a Ferrari concluiu que, ao ter já vendido todas as unidades que será capaz de produzir nos primeiros dois anos, era melhor suspender as encomendas. “Não é segredo que suspendemos a recepção de novas encomendas, situação que atingimos mesmo antes de entregar um único Purosangue”, confirma a marca. O construtor evita, assim, criar uma lista de espera interminável.