De grupo da morte a grupo das oportunidades. Mesmo contando com Espanha e Alemanha, o Grupo E entrava para a última jornada com todas as quatro seleções ainda com possibilidade de se apurarem para os oitavos de final — ainda que umas mais do que outras. A vitória do Japão perante os alemães, que depois empataram com os espanhóis, complicou as contas e baralhou a matemática da qualificação.

Assim, esta quinta-feira e no Estádio Internacional Khalifa, Espanha defrontava o Japão à mesma hora que a Alemanha enfrentava a Costa Rica e só precisava de empatar para seguir em frente — ou seja, só falhava os oitavos se perdesse e se os alemães vencessem os costa-riquenhos por uma diferença de golos que lhe era altamente favorável. Ainda assim, Luis Enrique não pretendia deixar o destino nas mãos da sorte.

????????Álvaro Morata marcou em todos os jogos que realizou no Campeonato do Mundo. ????????Morata (2022) igualou o registo de ????????Telmo Zarra (1950), jogadores a marcar nos 3 primeiros jogos do Mundial pela ????????Espanha.#Qatar2022 #FIFAWorldCup #JPN #ESP #MundialnaSportTv pic.twitter.com/Jmmb79O6Yc — playmakerstats (@playmaker_PT) December 1, 2022

