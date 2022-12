O Governo francês divulgou planos para efetuar cortes de energia em caso de falhas de abastecimento este inverno, que afetariam rotativamente algumas zonas do país, durante períodos de pico de consumo, podendo atingir no total 60% da população.

Segundo avança esta quinta-feira a agência noticiosa espanhola Efe, o executivo anunciou que enviará uma circular aos prefeitos (delegados do Governo nos vários departamentos do país) de forma a preparar os territórios e a determinar a forma como serão implementados os cortes.

“Não estamos a anunciar que haverá cortes”, disse na sexta-feira o porta-voz do Governo, Olivier Véran, em declarações ao canal de televisão BFM, acrescentando, contudo, que “poderá haver situações de tensão no fornecimento de eletricidade”.

Véran fez depender a possibilidade da ocorrência de interrupções no fornecimento de energia da evolução da meteorologia: “Se tivermos um janeiro particularmente frio, não podemos excluir cortes”, disse.

De acordo com fontes do Governo francês, também citadas pela Efe, os cortes teriam uma duração máxima de duas horas, apenas nos horários de pico de consumo (das 8:00 às 13:00 e das 18:00 às 20:00), e não afetariam na totalidade nenhum departamento do país, de forma a diluir o seu impacto.

Uma vez que alguns serviços e infraestruturas críticas estariam protegidos (como hospitais, bombeiros ou postos de polícia), 40% da população teria abastecimento garantido, uma vez que partilha linhas prioritárias com essas instalações.

Tal significa que os cortes poderiam afetar 60% da população, mas nunca toda ao mesmo tempo, ocorrendo apenas em algumas zonas, nenhuma das quais seria afetada de forma repetida.

Adicionalmente, as áreas afetadas seriam avisadas de véspera para que se pudessem preparar.