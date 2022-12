Sim, a Alemanha foi eliminada do Mundial. Nada de novo se olharmos a 2018. No entanto, como sabemos, o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes e no Costa Rica-Alemanha houve algo que sobressaiu mais do que a classificação final do grupo E, envolvendo o fator novidade.

Quando o futebol nasceu era um interesse de nicho e filho de ninguém acaba por ser filho de todos. Hoje, maduro e crescido, com virtudes e defeitos, não há como o futebol não possa abraçar todos os que lhe estenderem os braços, sem olhar ao que são ou queiram ser. A evolução do jogo trouxe-nos a uma realidade em que é dominado por homens e, que se saiba, nunca ninguém escreveu a história de que, quando nasceu, o futebol tenha sido levado ao registo civil e inscrito como pertencendo a um determinado sexo. A verdade é que não pertence. Não pode ser colocado dentro de uma gaveta, mas sim num lugar à escala do mundo em que qualquer um caiba.

Stéphanie Frappart, Neuza Inês Back e Karen Diaz Medina são os nomes das mulheres que fizeram história ao serem as primeiras a arbitrarem uma partida no Campeonato do Mundo. A lógica do costume, com as mesmas capacidade que qualquer outra pessoa, elas têm que ser bestiais para desempenharam funções em que os outros podem só ser bons. Foram três mulheres a comandar 22 homens e a darem conta do recado. Aliás, como costuma acontecer quando se colocam pessoas competentes a desempenhar os seus papéis.

Se a equipa de arbitragem foi uma novidade, o início do jogo, nem tanto. As mãos do guarda-redes da Costa Rica, Keylor Navas, estiveram demasiado tempo em contacto com a bola para isso poder não representar uma tendência. A Alemanha entrou a todo o gás. Gnabry (10′) demorou pouco tempo a descobrir o caminho para a baliza e, servido por Raum, marcou de cabeça. Os jogadores alemães foram rapidamente dentro da baliza buscar a bola para a levarem para o centro do campo e acelerarem o reinício da partida. Seguiu-se um domínio avassalador. Musiala e Gnabry estavam muito dinâmicos entre linhas, Gundogan assumiu o papel de construtor mais recuado e Goretzka juntou-se a Muller em zona de finalização.

