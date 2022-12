Mesmo em estádios diferentes, as seleções de Polónia e México jogaram uma contra a outra. A conjugação de resultados do Polónia-Argentina e do Arábia Saudita-México levou a que polacos e mexicanos terminassem em igualdade pontual. Ao longo dos 90 minutos das partidas iniciadas em simultâneo, foram diferentes os critérios de desempate a definirem a classificação das duas equipas. No grupo C, a Argentina ficou em primeiro lugar, a Polónia em segundo, o México em terceiro e a Arábia Saudita em quarto.

De recordar que os critérios de desempate da FIFA em caso de igualdade pontual no Campeonato do Mundo são, por esta ordem, a diferença entre golos marcados e sofridos em todos os jogos, golos marcados em todos os jogos, o confronto direto entre as equipas, a disciplina e, em casos extremos um sorteio.

