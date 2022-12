19 anos, 1 mês e 2 dias: é graças a esta marca que António Silva se tornou esta sexta-feira no jogador mais jovem de sempre a representar Portugal em Campeonatos do Mundo.

António Silva ultrapassa Futre e torna-se no jogador + jovem de sempre a jogar por ???????? em Campeonatos do Mundo#Qatar2022 #FIFAWorldCup #KOR #POR pic.twitter.com/n0WmCC2AKK — playmakerstats (@playmaker_PT) December 2, 2022

O jovem central do Benfica foi um dos 11 escolhidos por Fernando Santos para ir a jogo contra a Coreia do Sul esta sexta-feira; pelo meio, bateu um recorde com 36 anos que pertencia a Paulo Futre. No México em 1986, o extremo representou as cores nacionais com 20 anos, 3 meses e 6 dias, recorde que se manteve até agora.

O pódio é fechado por outro jogador lançado por Fernando Santos, curiosamente também no Qatar: Nuno Mendes, que foi a jogo na segunda jornada frente ao Uruguai, tem 20 anos, 5 meses e 9 dias.

O jovem central do Benfica, que nunca tinha estado numa convocatória, foi a grande novidade na lista dos 26 eleitos de Portugal para o Mundial. O jogador, que recentemente completou 19 anos, conquistou a titularidade no Benfica e tem sido uma das grandes figuras dos “encarnados” na época 2022/23.