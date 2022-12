A utilização de carros elétricos pode vir a ser limitada na Suíça. Em causa está uma proposta de lei do governo suíço da qual constam uma série de medidas extraordinárias que têm como objetivo responder à crise energética exacerbada pela guerra na Ucrânia.

O documento, intitulado “Ordem de Restrições e Proibições do Uso de Energia Elétrica”, prevê quatro escalões de medidas, a serem aplicadas consoante a gravidade da escassez nos meses de inverno. O primeiro escalão contempla restrições de temperatura em eletrodomésticos e espaços como elevadores. O segundo impõe medidas como um limite à qualidade de imagem em serviços de streaming como a Netflix.

É no terceiro escalão que está prevista a restrição ao uso de carros elétricos, cuja circulação passaria a estar limitada apenas a “viagens essenciais”. Tal medida afetaria cerca de 110.000 automobilistas suíços, que são os que se estima serem proprietários deste tipo de veículos.

Caso o pior cenário se venha a concretizar, e a crise energética atinja níveis críticos, a proposta do governo inclui ainda um quarto escalão onde seriam encerradas as salas de espetáculos do país (como cinemas e teatros), assim como os casinos e as estâncias de ski.

A lista de medidas chama a atenção naquele que é um dos países mais “verdes” da Europa. No entanto, a rede suíça depende no inverno da importação de eletricidade de países como a França e a Alemanha. No entanto, os problemas que enfrentam as reservas alemã e francesa, e que estão a ser exacerbadas pelo corte no abastecimento do gás natural russo, têm vindo a preocupar vários países europeus que, com a chegada do inverno, estão a ver as suas próprias reservas afetadas.