Aos 51 minutos do jogo contra Espanha, o Japão carimbou o passe para os oitavos de final do Mundial e garantiu o primeiro lugar do grupo E. Tanaka marcou o golo que virou o resultado (2-1), dando vantagem à seleção nipónica e eliminando ainda da competição a favorita Alemanha, campeã do mundo em 2014.

O golo que definiu as contas do grupo E está, contudo, a ser alvo de controvérsia. Várias vozes alegam que o cruzamento para golo, do avançado japonês Kaoru Mitoma, passou as quatro linhas. Aliás, o próprio golo foi inicialmente anulado pelo árbitro sul-africano Victor Gomes.

Contudo, Fernando Guerrero, responsável pelo VAR, foi chamado a intervir e recorreu a imagens aéreas de vários ângulos, decidindo, após alguns minutos de espera, validar o golo que virava o resultado.

“Do meu ângulo, penso que a bola estava claramente meio fora, mas não mais do que isso. Não consegui ver tudo por causa da velocidade, estava concentrado em marcar”, afirmou Tanaka, citado pelo Telegraph, assegurando que — se o golo fosse anulado — “não ficaria desapontado”. “No final, foi golo e isso é ótimo.”

Opinião diferente tem o treinador espanhol, Luis Enrique. “Penso que as imagens [do VAR] devem estar erradas ou foram fabricadas. Eu vi uma imagem e disse ‘não pode ser verdade'”, assinalou, garantindo que, ainda assim, mantém o “respeito” pela equipa de arbitragem.