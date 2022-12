Mais de 200 mil dólares (quase 190 mil euros) seria o valor a pagar a cada descendente de escravos pelo estado norte-americano da Califórnia, como forma de compensação pelos impactos económicos que o racismo e a escravatura tiveram nas suas vidas. O valor resulta de um número total apontado por uma task force criada para estudar o tema, segundo o Telegraph.

O atual governador do estado da Califórnia, Gavin Newsom, formou esta task force com um painel de nove membros para investigar os efeitos geracionais de políticas racistas.

O valor de mais de 200 mil dólares resulta do montante total referido num relatório inicial, a que o New York Times teve acesso, no qual se estima que deveria ser paga uma indemnização de cerca de 560 mil milhões de dólares (aproximadamente 540 mil milhões de euros) a mais de dois milhões de pessoas negras, por terem sofrido discriminação na habitação, entre 1933 e 1977, naquele estado, segundo o Telegraph.

Além da discriminação na habitação, foram identificadas outras quatro áreas em que terá existido impacto: encarceramentos em massa, apreensões injustas de propriedades, desvalorização de negócios de pessoas negras e assistência médica.

Uma das discussões em cima da mesa é a forma como as indemnizações deveriam ser distribuídas. Há quem defenda que deve ser feito através de tranches de apoio à habitação e há quem defenda que o valor deve chegar diretamente às pessoas.

O relatório final deverá ser publicado no próximo ano com as respetivas recomendações.

O jornal britânico lembra que o valor é elevado, se tivermos em conta que cerca de 510 mil milhões de dólares foi o valor gasto pelo estado da Califórnia no ano passado, em escolas, hospitais, auto-estradas, policiamento e prisões.