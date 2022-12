O dia 2 de dezembro de 2022 ficará marcado como um dia de sonho para Ricardo Horta. Na estreia pela seleção de Portugal em fases finais de grandes competições, Horta abriu o marcador com um golo nos primeiros minutos do encontro entre Portugal e Coreia do Sul, da terceira jornada do grupo H do Campeonato do Mundo do Qatar.

Mas este não foi o único momento “histórico” de Horta: com este remate certeiro (marcou pela primeira vez em fases finais igualmente), transformou-se no primeiro jogador do Sporting de Braga a marcar num Mundial.

O golo frente à Coreia do Sul, marcado aos cinco minutos da partida, representa a segunda vez em que Ricardo Horta marca pela Seleção.

Ricardo Horta foi uma das novidades do onze inicial de Fernando Santos neste confronto com a Coreia. O jogador, que esteve muito perto de assinar pelo Benfica no verão, assinou em 2017 contrato com o Sporting de Braga, com a duração de cinco épocas.

