Iniciativa Liberal, PAN e Livre apresentaram projetos de resolução com o objetivo de recomendar ao Governo que acionasse, desde já, a “revisão do Plano de Recuperação e Resiliência”, antecipando aquilo que acontecerá naturalmente nos próximos meses, fruto da alteração da conjuntura internacional com a guerra na Ucrânia e o aumento da inflação. Mas os cinco projetos acabaram todos chumbados pela maioria de deputados socialistas que, no debate, garantiu que o Governo “tem todas as condições para executar o PRR com sucesso”.

Coube a Cotrim Figueiredo, da IL, abrir o debate esta sexta-feira no Parlamento pedindo ao Governo que “não desperdice o que pode ser a última oportunidade de Portugal alterar estruturalmente a sua economia”. “A revisão do PRR vai ter de acontecer de qualquer maneira. Aproveitemos esta ocasião em que o mecanismo europeu tem de se acomodar às novas realidades relacionadas com a inflação e transição energética para redesenhar o PRR”, apelou o deputado liberal, pedindo ainda que “as metas e objetivos fixados no PRR sejam para privilegiar o tecido empresarial.”

Já o PAN apresentou propostas para aumentar a participação dos cidadãos e ONG (Organizações Não-Governamentais) na fiscalização da aplicação de fundos, para reforçar o Portal da Transparência e para garantir que a “revisão do PRR” era feita de forma a suprir “lacunas no domínio das alterações climáticas.”

O outro partido da oposição que apresentou propostas neste sentido, o Livre, pretendia que o Governo “utilizasse este momento para rever os objetivos do PRR e alinhá-los de forma mais permanente com os que estão no artigo 3.º do Tratado da União Europeia”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.