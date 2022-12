A idade estabelecida como limite na revisão apresentada pelos socialistas ao regime que regula “a reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais” e se as alterações beneficiarão os atletas ou as seguradoras foram algumas das dúvidas suscitadas pela oposição durante a discussão no Parlamento esta sexta-feira.

Com o deputado e vice-presidente da bancada do PS, Francisco César, a frisar que o regime atualmente em vigor “não se adequa ao regime geral de acidentes de trabalho” e que “em Portugal há apenas uma entidade que aceita a contratação de seguros” no âmbito do atual regime, o socialista defendeu a solução considerando que “é mais proporcional, equilibrada e justa”. “Reduz os constrangimentos ao custo da contratação dos atletas de alta competição, aumenta a sua empregabilidade, promove a competitividade dos clubes portugueses face aos congéneres europeus”, notou o deputado do PS.

O PSD insistiu várias vezes com o PS perguntando que entidades tinham sido ouvidas no processo e se iam “além do futebol”, tendo ficado sem resposta nas várias tentativas, e criticou a demora na alteração do regime em vigor, lembrado que o PS está no Governo há sete anos.

O Chega, que também apresentou propostas neste sentido — mas acabaram todas chumbadas –, frisou a “urgência em rever o regime legal em vigor sob pena de se tornar incomportável para as associações desportivas.”

Inês Sousa Real, do PAN, mostrou preocupação com o que considera que pode transformar-se “num benefício claro às seguradoras em detrimento dos profissionais de desporto”. “Há medidas no âmbito do proposta do PS com o objetivo de baixar o risco das seguradoras e baixar os custos”, fez notar a deputada única do Pessoas-Animais-Natureza.

José Soeiro, do Bloco de Esquerda, questionou a “idade limite estabelecida” à qual o regime se aplica, definida pelo PS nos 35 anos, frisando que este devia ser um dos pontos trabalhados na especialidade, além da definição dos 5% de incapacidade para indemnizações, que se rege pela tabela geral de incapacidade e poderá mostrar-se desajustada para a especificidade desportiva.

Alma Rivera, do PCP, frisou “as realidades muito diferenciadas dos atletas” e a necessidade de “diferenciar os que não são profissionais de futebol”: “É preciso envolver atletas, sindicatos, atividades representativas do setor e seus representantes”, disse.

Já o Livre e a Iniciativa Liberal mostraram apenas preocupações com questões de pormenor para que a entrada em vigor da lei não deixe de fora quem já esteja em situação de incapacidade ou para que não chumbe depois no Tribunal Constitucional.

O Projeto de Lei dos socialistas segue agora para discussão na especialidade, com Francisco César a dizer que o PS está disponível para trabalhar em “soluções justas que evitam encargos desproporcionais quanto aos custos do seguro e contratação e que asseguram que nenhum atleta seja privado aos mesmos.”