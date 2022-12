Há um novo “melhor filme de sempre”. O barómetro atualizado da revista Sight and Sound, publicada pelo British Film Institute (BFI), coroou “Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles” (1975) como o melhor filme de todos os tempos.

A escolha causou surpresa junto da comunidade cinéfila que tentava antecipar a lista considerada das mais importantes das grandes obras do cânone do cinema, desde logo porque é publicada apenas uma vez a cada dez anos. A primeira edição data de 1952 e, de lá para cá, a BFI colhe os votos dos mais influentes críticos e profissionais de cinema de todo o mundo para elaborar a lista.

Nome pouco conhecido da generalidade do público, “Jeanne Dielman” nunca teve lançamento comercial em Portugal (sendo posteriormente exibido várias vezes na Cinemateca Portuguesa). O filme da cineasta francesa Chantal Akerman é, no entanto, uma aclamada obra do cinema arthouse. Com uma duração de 200 minutos, não tem uma narrativa comercial, sendo antes uma obra observacional sobre o dia-a-dia de uma viúva burguesa, mãe de um adolescente. Em 2012 estreou-se pela primeira vez na lista da Sight and Sound, ocupando na altura a 35.ª posição, e tomando dez anos depois a liderança.

A obra de Chantal Akerman é a quarta a ocupar a posição de topo na lista da Sight and Sound desde que foi publicada pela primeira vez em 1952. Nessa primeira ocasião, a escolha recaiu sobre “Ladrões de Bicicletas” (1948), de Vittorio de Sica, referência do neorrealismo italiano; dez anos depois, em 1962, foi a vez de “O Mundo a Seus Pés” (1941), de Orson Welles ascender ao trono, posição que manteve durante meio século até que, em 2012, foi substituído por “A Mulher Que Viveu Duas Vezes” (1958), de Alfred Hitchcock.

