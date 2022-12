De um lado, uma geração inteira à procura de voltar à glória de outros tempos. Do outro, um país inteiro à procura de se apaixonar por um futebol em que a bola é redonda e não oval. Países Baixos e Estados Unidos davam o pontapé de saída nos oitavos de final do Mundial do Qatar, depois de os primeiros terem sido líderes no Grupo A e os segundos terem ficado na segunda posição do Grupo B, e definiam a primeira seleção apurada para os quartos de final.

Os Países Baixos venceram Senegal e Qatar na fase de grupos, empatando apenas com o Equador, enquanto que os Estados Unidos empataram com o País de Gales e Inglaterra antes de vencer o Irão. No Estádio Internacional Khalifa, este sábado e apenas um dia depois de terem ficado decididos os últimos emparelhamentos dos oitavos de final, encontravam-se — e tanto Van Gaal como Gregg Berhalter tinham noção da dificuldade do obstáculo.

