São considerados dos adeptos mais animados que passaram pelas bancadas dos estádios do Qatar durante a fase de grupos do Campeonato do Mundo do Qatar. Agora, os apoiantes do Gana junta-se aos fãs da seleção do Japão como um exemplo para todos os outros.

Esta sexta-feira, após a derrota frente ao Uruguai que ditou o afastamento da equipa africana da competição, os adeptos do Gana só saíram do estádio depois de limparem as bancadas onde assistiram ao jogo.

Ghanaian fans cleaning the stadium after Ghana crashed out of the World Cup. Respect ???? pic.twitter.com/IaCuqqmhyv — POOJA!!! (@PoojaMedia) December 2, 2022

Os adeptos japoneses foram notícia logo após o primeiro encontro da partida no Mundial – uma vitória frente à Alemanha por 2-1. Na altura, foram partilhados vários vídeos de adeptos nipónicos, carregados de sacos de lixo azuis, a recolher o lixo das bancadas. Também a equipa deu o exemplo deixando o balneário absolutamente arrumado – uma imagem não muito comum e habitual no final das partidas, independentemente das equipas.

“Após uma vitória histórica contra a Alemanha no Campeonato do Mundo, os adeptos japoneses limparam o lixo no estádio, enquanto a seleção deixou o balneário do Khalifa International Stadium assim. Impecável. Obrigado“, escreveu a FIFA, na altura.