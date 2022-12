O avançado do Uruguai Luis Suárez não poupou críticas à FIFA depois da eliminação da equipa do Campeonato do Mundo do Qatar. Em declarações aos jornalistas, após a derrota frente ao Gana, o avançado acusou a FIFA de estar contra o seu país, que considera ter sido prejudicado pelas arbitragens na competição, e revelou que, ao contrário de outras seleções, não lhe foi permitido ter a família perto no final da partida.

“Quis dar um abraço aos meus filhos e à minha mulher no final da partida e a FIFA proibiu. Disseram-me que os meus filhos não podiam descer ao relvado”, começou por relatar, antes de considerar que o organismo que gere o futebol mundial trata as seleções de maneira diferente. “No outro dia, vi os jogadores de França com os filhos no banco de suplentes. Porque estão sempre contra o Uruguai? Precisamos de maior poderio mediático para, pelo menos, ter direito a abraçar os meus filhos”, acusou, sublinhando: “A FIFA é assim”.

Na ocasião, o antigo jogador do Atlético de Madrid também deixou críticas à arbitragem do jogo frente ao Gana, considerando que ficaram por marcar “duas grandes penalidades claras” a favor do Uruguai. “Há penálti sobre o Edi [Cavani] porque o adversário interrompe a corrida dele, coloca o corpo na frente. Depois, a falta sobre o Darwin também é muito clara”, descreveu Suárez, antes de aumentar o tom das acusações. “Não são desculpas, mas estão-se a marcar penáltis incríveis no Campeonato do Mundo. A Comissão de Arbitragem da FIFA, a própria FIFA… deviam explicar-se melhor”, concluiu.