O programa iberoamericano Ibercena vai apoiar 21 projetos artísticos de Portugal, com uma verba total de 130 mil euros, anunciou esta sexta-feira a Direção-Geral das Artes (DGArtes).

Em comunicado, a DGArtes destacou que “45% dos projetos inscritos por Portugal terão apoio financeiro parcial nas três linhas de apoio, nomeadamente Criação em Residência (três projetos), Coproduções (nove projetos) e Programação em Festivais (nove projetos)”.

“O contributo para o intercâmbio artístico no espaço iberoamericano dos projetos inscritos por entidades artísticas portuguesas prevê a cooperação com 12 países Ibero-Americanos (El Salvador, Espanha, Brasil, Bolívia, México, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Cuba, República Dominicana e Colômbia), bem como com quatro países europeus (Itália, França, Reino Unido e Países Baixos), dois países asiáticos (Japão e Indonésia) e um país africano (Cabo Verde)”, acrescentou o comunicado da direção-geral.

Os projetos portugueses abrangidos pelo programa vão da Companhia Alentejana de Dança Contemporânea ao Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, passando pelas associações culturais Amarelo Silvestre, Circolando, Lendias d’Encantar, Materiais Diversos, Tremor, entre outros.

A próxima reunião do Conselho Intergovernamental do programa vai acontecer em Lisboa, em abril de 2023.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Leia também: