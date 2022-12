O tenista português Nuno Borges perdeu este sábado frente ao austríaco Maximilian Neuchrist nas meias-finais do Maia Open, que termina no domingo no Complexo Municipal de Ténis da Maia, onde se sagrou vice-campeão de pares ao lado de Francisco Cabral.

Primeiro cabeça de série do ‘challenger’ maiato, o número dois nacional e 93 do mundo não foi capaz de comprovar em ‘court’ o teórico favoritismo e cedeu perante o adversário, 359.º classificado mundial, em três ‘sets’, pelos parciais de 5-7, 6-3 e 7-6 (7-1).

Depois de ter alcançado as meias-finais e final na sessão dupla do torneio de 2021, Nuno Borges, de 25 anos, foi travado ao fim de duas horas e 49 minutos e acabou por ceder ao ‘qualifier’ austríaco a passagem ao encontro do título, que irá discutir com o francês Luca van Assche (176.º), responsável pela eliminação do australiano Aleksandar Vukic, por 1-6, 6-2 e 6-3.

Já após a derrota no quadro de singulares, o jovem maiato regressou ao ‘court’ na companhia do amigo Francisco Cabral (51.º no ‘ranking’ de pares) para jogar a final de pares, mas não conseguiram levar a melhor diante dos britânicos Julian Cash e Henry Patten, que se sagraram campeões, com os parciais de 6-3, 3-6 e 10-8.