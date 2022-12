A fadista Ana Moura, que lançou recentemente o álbum “Casa Guilhermina”, vai fazer uma série de concertos na Suíça e na Alemanha em maio de 2023. A cantora apresenta-se no Victoria Hall, em Genebra, a 11 de maio, e, no dia seguinte, na Volkshaus, em Zurique.

Ainda no mês de maio, Ana Moura irá dar quatro concertos na Alemanha, começando a 19 de maio, em Mainz, como indica o ‘site’ da sucursal alemã da editora Universal. Depois de Mainz, Ana Moura atua na Muffathalle, em Munique, a 24 de maio, e, no dia seguinte, em Bremen. A 30 de maio, dá um concerto em Hamburgo.

Ana Moura lançou em meados de novembro o álbum “Casa Guilhermina”, disco em que a fadista se estreia como letrista, considerando aquele trabalho concebido durante a pandemia “a realização de um sonho”.

“A ideia inicial foi estar livre, para poder compor sem amarras, ou seja, sem sentir que só devia recorrer a determinados elementos fadistas… A ideia foi juntar-me com os produtores que escolhi [Pedro da Linha, Pedro Mafama, Conan Osíris e João Bessa] e podermos estar a compor livremente, em minha casa, na altura da pandemia, e acabou por resultar um disco que reúne tantas sonoridades musicais”, disse à Lusa Ana Moura, aquando do lançamento do disco.

Ainda em janeiro, a cantora irá levar “Casa Guilhermina” a Berlim, Amesterdão, Londres e Paris.

