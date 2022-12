A primeira geração de veículos desportivos da Hyundai foi movida por motores de combustão a gasolina, com mais potência e um comportamento mais eficiente e divertido. Mas a próxima geração de Hyundai com a sigla N será eléctrica, com o construtor sul-coreano a garantir que a eficácia será reforçada, tal como a capacidade de aceleração. Para deixar tudo bem claro, a Hyundai publicou mais um vídeo, onde deixa claro a sua estratégia.

Os primeiros desportivos da Hyundai foram o i20 N, o i30 N e o Kauai N, com o primeiro a assumir-se como o mais acessível, tendo 204 cv e anunciando o-100 km/h em 6,2 segundos, além de atingir 230 km/h. O i30 N completa as propostas entre os automóveis convencionais, ao oferecer um chassi mais optimizado para o gozo de condução e uma mecânica com 280 cv, capaz de ir de 0-100 em 5,4 segundos e atingir 250 km/h. Já o Kauai N, SUV com raça, monta a mesma mecânica do i30 N, com as suas características de modelo mais volumoso a permitirem-lhe anunciar 5,5 segundos de 0-100 km/h e 240 km/h de velocidade de ponta.

Para os próximos desportivos, sempre sob a sigla N, a Hyundai eleva a parada e consideravelmente. Já aqui falámos do RN22, a designação do projecto que irá originar o Ioniq 6 N, a berlina desportiva que deverá surgir quase em simultâneo com as versões mais acessíveis, com menos potência e bateria de menor capacidade. A motorização não deverá diferir muito da que actualmente equipa a marca irmã Kia, que no modelo EV6 GT instala dois motores que totalizam 585 cv, o que é suficiente para atingir 260 km/h e os 100 km/h em 3,5 segundos.

O segundo desportivo da Hyundai é apenas conhecido pela designação interna N Vision 74, mas deverá evoluir para a denominação comercial Ioniq 5 N. O modelo terá um certo ar rétro, mas nesta versão posiciona-se como um coupé desportivo, visando os clientes com menos necessidades de espaço, mas em busca de maiores emoções. Deverá contudo chegar ao mercado em conjunto com um modelo mais familiar, em tudo similar ao Ioniq 5, a berlina da marca com muito espaço interior e cinco portas.