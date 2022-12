O Papa afirmou este domingo que o Advento é um tempo de graça para remover “a máscara e se ser humilde” e exortou a Igreja a purificar-se do “sentimento de superioridade” e “do formalismo”.

Durante o ‘Angelus’, o Papa Francisco recordou que “o único caminho é o da humildade” e exortou a Igreja a purificar-se “do sentimento de superioridade, do formalismo e da hipocrisia”.

“A hipocrisia é o perigo mais grave, pode arruinar as realidades mais sagradas”, sublinhou o Pontífice neste segundo domingo do Advento, que, para os cristãos, assinala as quatro semanas que antecedem o Natal e o nascimento de Jesus.

Francisco refletiu sobre a figura de São João Batista, de quem disse que, “mais do que um homem duro, é um homem alérgico à duplicidade”.

“Por exemplo, quando os fariseus e saduceus, conhecidos pela sua hipocrisia, se aproximam dele, a sua ‘reação alérgica’ é muito forte”, disse, acrescentando: “Alguns deles, provavelmente, aproximaram-se dele por curiosidade ou por oportunismo, porque João se tinha tornado muito popular”.

“Talvez menosprezemos os outros, pensando que somos melhores do que eles, que temos a vida nas nossas próprias mãos, que não precisamos de Deus, da Igreja e dos nossos irmãos e irmãs todos os dias”, referiu.

Finalmente, e como é habitual em todas as aparições públicas, o Papa convidou a que se reze a Maria pela paz, em particular pelo povo ucraniano.