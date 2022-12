Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Sofreu a Espanha, sofreu Portugal, sofreu o Brasil, sofreu a França – sendo que, contas feitas, só mesmo os espanhóis saíram prejudicados com isso descendo ao segundo lugar. A rotação de jogadores que se tornou quase uma obrigação nas equipas tendo em conta o calendário de jogos intensos de quatro em quatro dias não trouxe propriamente os melhores resultados para os conjuntos que ganharam os dois encontros iniciais do Mundial (nenhuma ganhou) mas, no caso dos gauleses, era uma forma de colocar em ação jogadores que terão bem mais oportunidades de ganhar minutos nesta prova do que teriam antes das lesões. Para eles e para todos, era fase do reset. E se uma derrota era o fim para Ronaldo, Messi e até talvez Neymar (embora o brasileiro ainda possa fazer mais um assim as lesões o permitam), também era para Lewandowski.

Dificilmente o avançado poderia ter um Mundial até ao momento tão ausente sendo apenas vítima perante a culpa da equipa e do que nunca fez. Do nulo com o México à derrota com a Argentina, sobrou a vitória meio tremida com a Arábia Saudita sem que nem aí a exibição fosse deslumbrante. Problema? A forma como a equipa se sentia mais confortável para controlar os jogos era sem bola, com linhas juntas e a defender bem. Era quase como se ter um dos melhores jogadores do mundo como avançado fosse uma finta geracional que a estratégia não conseguia travar. Após as críticas, era a isso que o sucessor de Paulo Sousa no comando, Czeslaw Michniewicz, tentava contrariar a tendência da fase de grupos contra a campeã em título.

Esse era o grande problema de uma Polónia que conseguiu jogar mais do que até aqui. E esse era o grande problema de Lewandowski, que do outro lado da barricada tinha um candidato não só ao título coletivo mas também ao individual: Kylian Mbappé. As histórias à volta do avançado do PSG continuam, desta vez por um boicote a tudo o que seja entrevistas e conferências com a Federação Francesa de Futebol a pagar as multas que vão caindo em catadupa, mas aquilo que joga vale o dinheiro para uma equipa de Deschamps que voltou a subir o nível antes das decisões mais a sério num Mundial em que parte como campeã. Se todos perguntavam onde andava o avançado do PSG para não falar aos jornalistas, ele explicou bem onde está.

