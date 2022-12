A casa de família de Elnaz Rekabi, a atleta iraniana de escalada que participou em outubro numa competição na Coreia do Sul sem usar o hijab, terá sido destruída pelas autoridades do Irão, avançou o meio de comunicação independente Iran Wire.

Imagens a que a CNN internacional teve acesso mostram uma estrutura destruída e algumas medalhas no chão. Segundo o canal de televisão norte-americano, o irmão de Elnaz Elnaz Rekabi,, Davood, também um atleta de escalada, aparece a chorar na gravação.

[As imagens que alegadamente mostram os escombros da casa de família de Elnaz Rekabi, transmitidas pelo canal de televisão WION:]

“Este é o resultado de viver neste país. Um campeão com quilos de medalhas ganhas por este país. Que trabalhou arduamente para deixar este país orgulhoso. Atiram-lhe com gás pimenta, demoliram uma casa com 39 metros quadrados e foram-se embora. O que posso dizer?”, refere uma pessoa não identificada, segundo a CNN.

Davood Rebaki conta com dez medalhas de ouro no seu currículo.

Elnaz Rekabi, que participou em outubro na final das Competições de Escalada da Ásia, que decorriam em Seul, na Coreia do Sul, competiu sem usar o hijab, o véu tradicional muçulmano que cobre a cabeça e os ombros, obrigatório para as atletas iranianas que participam em competições dentro ou fora do país.

Descrito como “histórico”, o gesto foi interpretado como um apoio às mulheres iranianas, que se têm manifestado contra a obrigatoriedade do uso do hijab na sequência da morte da jovem Mahsa Amini, que tinha sido detida pela polícia da moralidade por não estar usar o véu de forma adequada. A atleta negou, contudo, a intencionalidade do gesto, explicando que foi chamada de repente e que colocou mal o hijab, que acabou por cair.

Numa mensagem divulgada pouco depois da competição, na Coreia do Sul, a atleta pediu desculpa e confirmou que estava de regresso ao Irão, após o Iran Wire ter noticiado que teria sido retida na embaixada do Irão na capital sul-coreana. O Iran Wire alega que Elnaz Rekabi se encontra atualmente em prisão domiciliária.

A notícia da destruição da casa de família de Elnaz Rekabi não foi confirmada oficialmente nem sofreu qualquer tipo de comentário por parte das autoridades iranianas, que anunciaram este domingo o fim da polícia da moralidade.