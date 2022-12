Este artigo é da responsabilidade da Compal

O tempo frio está aí e com ele chegam, mais cedo ou mais tarde, os espirros, a tosse, uma ou outra constipação e por vezes até uma gripe. Um amigo fiel para estes momentos tem um nome: vitamina C. E nesta época podemos ir buscá-la à tangerina! Duas tangerinas fornecem quase a totalidade da dose de vitamina C recomendada para um dia – mas dão-nos mais do que isso. Embora estejam presentes ao longo de todo o ano, a partir de outubro chegam em força e é sempre bom tê-las por perto.

Tangerina, clementina ou mandarina?

Há quem diga que as tangerinas e clementinas são diferentes, das mandarinas, ou dos encores e a confusão entre todos estes nomes é legítima. A tangerina pertence, botanicamente, ao vasto e heterogéneo grupo dos citrinos. Dentro deste grupo é muito fácil obter híbridos e cruzamentos que, por vezes, resultam em novas espécies. A verdade é que todas as frutas referidas acima pertencem ao grupo da tangerina.

Originalmente, a tangerina mais cultivada em Portugal era a setubalense, mas com a modernização do setor da agricultura novas variantes foram introduzidas, como é o caso da fina e da nules (que por vezes se dizem clementina), das satsumas (uma espécie japonesa sem sementes e com grande resistência ao frio), ou do encore (um híbrido).

Por outro lado, a palavra “mandarina” aparece como um estrangeirismo resultante da proximidade de Portugal a Espanha na produção de tangerinas: muitas das espécies introduzidas no país chegaram via Espanha e, nesse país, este fruto tem o nome de mandarina. Sejam mandarina ou tangerina, falamos, portanto, do mesmo.

O que define uma tangerina?

Em traços gerais, uma tangerina é mais pequena do que uma laranja, achatada e muito fácil de descascar — o que explica a sua popularidade enquanto snack prático para comer em qualquer lugar, a qualquer hora do dia. Apesar de ser uma prima da laranja, os seus sabores são claramente distintos e casam muito bem, como prova o Compal Família Laranja Tangerina: a tangerina dá ao sabor clássico da laranja uma leveza e tom aromático inconfundível.

Além do sabor e das nuances riquíssimas oferecidas por tantas variedades, a tangerina é um aliado da saúde, em particular, no inverno. Contém, como é próprio da fruta, um teor de fibra assinalável — 1,7g em 100g — e como seria de esperar pela sua suculência, um teor elevado de água (cerca de 88%), que faz deste fruto um aliado na hidratação. Entre as vitaminas e minerais que se encontram na tangerina, vale a pena dar destaque ao teor em vitamina C, que além do contributo que tem para o funcionamento do sistema imunitário, apresenta um papel importante na redução do cansaço e fadiga e é reconhecida também pela sua ação antioxidante.

Quer seja em sumo, saladas, ou simplesmente descascada e saboreada aos gomos, não se esqueça delas!

