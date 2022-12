Doha, 1 de dezembro, 4.º minuto do jogo entre Canadá e Marrocos. Num lance de pressão do ataque marroquino, um erro do guarda-redes canadiano deixou a bola à mercê de Hakim Ziyech que, com um chapéu tirado à medida do guardião adversário, adiantou Marrocos no marcador rumo a um apuramento para os oitavos-de-final que não acontecia desde 1986.

Além do impacto desportivo, o golo foi também o culminar de um longo percurso para o médio do Chelsea, sinuoso e repleto de altos e baixos: desde tragédias familiares a desavenças com o selecionador nacional que quase o atiraram para fora do Mundial, a “estrela” do Norte de África percorreu um caminho acidentado até chegar aos palcos maiores no Qatar.

A sua história começa não em Marrocos, mas em Dronten, nos Países Baixos. Foi lá que Ziyech, filho de emigrantes, nasceu e cresceu, e onde despontou para o futebol ao serviço das equipas locais, o Reaal Dronten, primeiro, e o ASV Dronten, depois. O seu talento com a bola nos pés foi evidente desde cedo, mas por pouco não foi desperdiçado: em 2006, quando tinha apenas 13 anos, o jovem Hakim perdeu o pai para a esclerose múltipla, como o próprio contou em 2016 ao diário neerlandês De Volkskrant.

“A doença destruiu-o. Não podia andar, comer ou falar. Tinha de me deitar nessa noite, mas queria ficar com ele. Encostei-me à cabeceira da sua cama, depois saí por momentos, e quando voltei ouvi a minha família a chorar. Já não voltei à escola, e o futebol tampouco me importava. Deixei tudo para trás”.

